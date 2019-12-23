Команда Запорізької області вдесяте виграла Кубок України з греко-римської боротьби

Команда Запорізької області вдесяте виграла Кубок України з греко-римської боротьби

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Укрінформ
У Запоріжжі пройшов Кубок України з греко-римської боротьби серед дорослих, присвячений пам'яті першого українського чемпіона Олімпійських ігор (1952) Якова Пункіна.

Змагання проходили в Палаці спорту “Юність”, а перше загальнокомандне місце виборола збірна Запорізької області, повідомляє XSPORT.

Друге місце посіла команда Київщини, третє — дніпряни.

Всього за Кубок України з греко-римської боротьби змагалися 180 спортсменів з різних куточків України. За винятком чинного чемпіона світу Жана Беленюка, у якого вже є ліцензія на Олімпіаду, участь у турнірі брали всі найсильніші борці України.

Золоті нагороди вибороли: Саградян К. (55 кг), Абовян Ж. (60 кг), Теміров Л. (63 кг), Політаєв А. (67 кг), Кулик А. (72 кг), Фільчаков Я. (77 кг), Антонюк А. (82 кг), Шкрюба Ю. (87 кг), Шишман О. (97 кг), Чернецький О. (130 кг).

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Телерепортаж з місця події:

Зазначимо, що турнір у Запоріжжі є відбірковим до чемпіонату Європи, який у лютому 2020 року пройде в Італії, і двох ліцензійних турнірів, на яких розігруватимуться путівки на Олімпіаду-2020 у Токіо.

Фото: Instagram

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