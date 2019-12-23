Формула-1: Леклер виступатиме за Ferrari до кінця 2024 року

Італійська команда Ferrari підтвердила нову угоду зі своїм пілотом Шарлем Леклером.

Новий контракт 22-річного пілота з Монако з Ferrari розрахований на п'ять років — до кінця 2024 року. Його попередня угода закінчувалася в кінці 2022 року, повідомляє Motorsport.com.

Новий контракт принесе Шарлю Леклеру триразове підвищення зарплати — відтепер він зароблятиме 9 мільйонів євро на рік, але офіційно ця інформація ще не підтверджена.

Нагадаємо, що 2019 року Леклер дебютував за Ferrari, завоював 7 поулов і став за цим показником найкращим у чемпіонаті. Він також здобув 2 перемоги і випередив свого напарника Себастьяна Феттеля в чемпіонаті, зайнявши четверту позицію.

Новий сезон-2020 у "Формулі-1" стартує в Австралії 13 березня.