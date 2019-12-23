Український боксер Мельник нокаутував в Гамбургу німця Вальта

21-річний український боксер-професіонал Владислав Мельник здобув в гостях перемогу у восьмираундовому поєдинку над суперником з Німеччини Едгаром Вальтом.

Поєдинок другої напівлегкої ваги пройшов у Гамбургу. У сьомому раунді українець нокаутував опонента, повідомляє XSport.

Для Мельника це був другий поєдинок у 2019 році. Наступний бій Владислав проведе вже 18 січня. У Бельгії він зустрінеться з вірменином Володимиром Саруханяном за пояс WBC CIS and Slovac Boxing Bureau у легкій вазі.

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Нагадаємо, що на початку 2020 року в легкій вазі також відбудеться супербій між українцем Василем Ломаченком та мексиканцем Фелісіано Лопесом.