Змагання "Зимова Першість 2020" з футболу серед жінок проходитимуть у Чернігові

Чернігів визначений місцем проведення змагань "Зимова Першість 2020" з футболу серед жінок.

Відповідне рішення прийняв Комітет жіночого футболу Української асоціації футболу (УАФ) після розгляду пропозиції “Чернігівської обласної федерації футболу”. Про це повідомляє Womensfootball.com.ua.

Турнір "Зимова Першість 2020" проходитиме 17 - 21 лютого 2020 року на оновленому стадіоні СДЮШОР “Юність” в Чернігові. Цьогоріч стадіон був відкритий після реконструкції та вміщує до 3000 глядачів.

2020 року зимові змагання серед представниць чемпіонату України Вищої ліги пройдуть вже вдев'яте.

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У змаганнях візьмуть участь 10 команд: “Житлобуд-1” (Харків), “Житлобуд-2” (Харків), “Восход” (Стара Маячка, Херсонська обл.), “Єдність” (Плиски, Чернігівська обл.), “Ладомир” (Володимир-Волинський, Волинська обл.), “Ятрань" (Берестівець, Черкаська обл.), “Родина" (Костопіль, Рівненська обл.), “Пантери” (Умань, Черкаська обл.), “Маріупольчанка” (Маріуполь, Донецька обл.), “ЕМС-Поділля” (Вінниця).