Селезньов забив шостий гол у складі “Бурсаспора” за сезон

Український нападник турецького футбольного клубу “Бурсаспор” Євген Селезньов забив шостий гол за команду у нинішньому сезоні.

Поєдинок “Менемен Беледіяспор” - “Бурсаспор” завершився з рахунком 2:1, а український нападник вийшов у ньому в стартовому складі й відіграв увесь матч. Про це повідомляє Sport Arena.

Євген Селезньов відкрив рахунок на 36-й хвилині матчу 16-го туру першого дивізіону чемпіонату Туреччини.

Всього у нинішньому сезоні 34-річний український футболіст провів 15 матчів за “Бурсаспор”, гравцем якого став у вересні. На його рахунку 6 голів і 2 результативні передачі.

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Команда Селезньова наразі посідає 7 місце в турнірній таблиці. Наступний матч “Бурсаспор” зіграє 28 грудня проти “Хатаяспора”.

Фото: twitter/bursasporsk