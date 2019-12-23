Ломаченко прокоментував різницю у віці зі своїм майбутнім суперником Лопесом

Чемпіон WBC, WBA, WBO в легкій вазі український боксер Василь Ломаченко прокоментував різницю у віці зі своїм майбутнім суперником 22-річним Теофімо Лопесом.

Василь Ломаченко, зокрема, зазначив, що оскільки він старший за свого суперника, то так воно приблизно буде і в бою.

“Я ніколи не думав про вік. Це виходить, що мені було 10 років, а він лише народився, мені було вже 20 років і я виграв Олімпійські ігри, а йому було лише 10 років і він боксував десь з юнаками. Йому точно 22 роки? Ну розмовляє він прямо на всі 30-40 років. Впевнено говорить, впевнений в собі.

Мабуть, це буде вперше - раніше я ніколи не замислювався, наскільки суперник молодший або старший за мене, звертав увагу лише, на те, що боксер робить у рингу. ...Але виходить, що я на 10 років за нього старший. Напевно, так і буде приблизно в бою. Це все одно, що я вже вчуся в університеті, а він - ще в школі”, - сказав Ломаченко в інтерв'ю LOMA Official TV.

Як повідомлялося, бій за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Ломаченко - Лопес може відбутися в квітні 2020 року в Нью-Йорку на Madison Square Garden. Василю Ломаченку на той момент виповниться 32 роки.

Тиждень тому Лопес став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі, перемігши Річарда Коммі технічним нокаутом в другому раунді. Раніше американець вже заявляв, що готовий битися з Ломаченком за всі чемпіонські пояси в легкій вазі.