Київські боксери перемогли у чемпіонаті України з боксу

У Броварах пройшов чемпіонат України з боксу, участь в якому взяли найсильніші боксери України серед чоловіків та жінок у віковій групі до 22 років.

За результатами змагань першість у загальному медальному заліку у чоловічому боксерському турнірі посіла команда Київської області — 6 медалей. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України. Збірна Київщини U-22 здобула 3 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі. 2 місце посіла команда Києва - 2 золоті, 2 срібні, 1 бронзова нагороди, третє — команда Харківщини (2 “золота”, 2 “бронзи”). Читайте також: Усик боксуватиме з Чісорою 7 березня, потім — з Джошуа У жіночому турнірі абсолютну більшість нагород здобули спортсменки Києва - в їх активі 4 золоті, 2 срібні та 5 бронзових медалей. Друге місце посіли представниці Черкащини, третє - Чернігівської області.