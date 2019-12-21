"Ліверпуль" - клубний чемпіон світу з футболу

Англійський "Ліверпуль" виграв у суботу 16-й клубний чемпіонату світу з футболу, що завершився в Катарі.

У фінальному матчі переможець Ліги чемпіонів УЄФА обіграв у додатковий час володаря південноамериканського Кубка Лібертадорес бразильський "Фламенгу" - 1:0, повідомляє Укрінформ.

М'яч на 99-й хвилині забив Роберто Фірміно. "Ліверпуль", який тренує німецький спеціаліст Юрген Клоп, став клубним чемпіоном світу вперше у своїй історії.

Раніше у суботу пройшов матч за третє место. Мексиканський "Монтеррей", який є кращим клубом зони КОНКАКАФ, де виступають команди Північної, Центральної Америки та Карибского бассейну, здолав у серії пенальті переможця азіатської Ліги чемпіонів "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії - 4:3 (ігровий час - 2:2).

Голи в основний час забили: Артуро Гонсалес (55-та хвилина) і Максимільяно Меса (60) - у складі мексиканців; Карлуш Едуарду (35) та Бафетімбі Гоміс 66) - у суперників.

У півфіналі клубного чемпіонату світу-2019 "Ліверпуль" переміг "Монтеррей" (2:1), а "Фламенго" виявився сильнішим за "Аль-Хіляль" (3:1).

За всю історію проведення турніру 12 разів його вигравали європейські команди, 4 рази у фіналах перемагали футболісти з Південної Америки.

Найбільше володарем світового титулу - 4 рази - ставав знаменитий іспанський клуб "Реал" (Мадрид).