Підручний, Підгрушна і Блашко відібралися у мас-старт в Ансі

Українка Блашко проводить кращий етап Кубка світу в кар’єрі.

Троє українських біатлоністів – Дмитро Підручний, Олена Підгрушна і Дар’я Блашко зуміли відібратися в перші мас-старти сезону на етапі Кубка світу в Ансі (Франція), повідомляє Укрінформ.

У гонці з масовим стартом виступають 30 спортсменів: 25 кращих із загального заліку і п'ятірка кращих на конкретному етапі. Дмитро Підручний посідає 16-е місце в загальному заліку, і, відповідно, виступить в чоловічій гонці.

Олена Підгрушна і Дар’я Блашко побіжать гонку у жінок. Підгрушна посідає 16-е місце в рейтингу Кубка світу. А Блашко набрала 35 очок в Ансі та зуміла пробитися в 30-ку мас-старту. Сьогодні в гонці переслідування Блашко показала свій кращий результат в кар'єрі - 17-е місце. Мас-старт в Ансі стане для неї першим в кар'єрі на етапі Кубка світу.

Чоловічий мас-старт бігтимуть 22 грудня о 13:10, а жіночий - о 15:15.

Нагадаємо, сьогодні у гонці переслідування Підгрушна фінішувала 12-ю і показала кращий результат серед українських біатлоністів.