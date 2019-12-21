"Монтеррей" здобув "бронзу" клубного чемпіонату світу з футболу

Мексиканська футбольна команда "Монтеррей" виграла матч за третє місце 16-го клубного чемпіонату світу, що завершується у Катарі.

У суботу, 21 грудня, "Монтеррей", який є кращим клубом зони КОНКАКАФ, де виступають команди Північної, Центральної Америки та Карибского бассейну, здолав в серії пенальті переможця азіатської Ліги чемпіонів "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії - 4:3 (ігровий час - 2:2), повідомляє Укрінформ.

М'ячі на стадіоні "Халіфа" в Досі в основний час забили: Артуро Гонсалес (55-та хвилина) і Максимільяно Меса (60) - у складі мексиканців: Карлуш Едуарду (35) та Бафетімбі Гоміс 66) - у суперників.

Сьогодні ж у столиці Катару пройде фінальний матч клубного чемпіонату світу. Переможець Ліги чемпіонів УЄФА англійський "Ліверпуль" зіграє з володарем південноамериканського Кубка Лібертадорес бразильським "Фламенгу".

Нагадаємо, у півфіналі "Ліверпуль" обіграв "Монтеррей" (2:1), а "Фламенго" виявився сильнішим за "Аль-Хіляль" (3:1).

За всю історію проведення турніру 11 разів його вигравали європейські команди, 4 рази у фіналах перемагали футболісти з Південної Америки.