Світоліна увійшла до ТОП-100 українців за версією журналу "Фокус"

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила до топ-100 найвпливовіших українців за версією журналу "Фокус".

Шоста “ракетка” світу Еліна Світоліна посіла в цьому рейтингу 87 позицію. Про це повідомляє Focus.ua.

Серед спортсменів до списку 100 найвпливовіших українців також увійшли тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко (59 місце), дзюдоїстка Дар’я Білодід (73), боксери Олександр Усик (76) і Василь Ломаченко (79), фехтувальниця Ольга Харлан (88) і гімнаст Олег Верняєв (94).

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Нагадаємо, Еліна Світоліна розпочне 2020 рік виступом на турнірі WTA Premier у Брісбені (Австралія), який стартує 6 січня. Також перша “ракетка” України увійшла до складу учасниць основної сітки австралійського "мейджора", першого в новому сезоні турніру Grand Slam - Australian Open.