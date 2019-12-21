“Фіорентина” звільнила Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера

Дворазовий чемпіон Італії футбольний клуб “Фіорентина” звільнив Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера.

Ім’я нового наставника команди клуб із Флоренції оголосить за кілька днів. Про це повідомляє пресслужба ФК “Фіорентина”.

“Фіорентина” оголошує про звільнення Вінченцо Монтелли з посади тренера першої команди. Рішення було прийнято після довгого і ретельного аналізу результатів роботи. У наступні кілька днів “фіолетові повідомлять ім'я нового наставника першої команди”, - йдеться в повідомленні.

45-річний італійський фахівець Вінченцо Монтелла очолив "Фіорентину" в квітні 2019 року. Наразі команда із Флоренції має 17 очок і посідає 14 місце в чемпіонаті країни.