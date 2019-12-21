«Тоттенгем» - «Челсі»: Моурінью знову проти колишньої команди

Лондонське дербі – центральний матч цього вікенду в Європі.

Одним із найцікавіших матчів цього вікенду стане зустріч «Тоттенгема» і «Челсі» 22 грудня. Обидві команди пробилися в плей-офф Ліги чемпіонів і зараз в АПЛ ведуть боротьбу за призові місця. Поки що справи краще йдуть у «Челсі». «Аристократи» посідають четверту сходинку в турнірній таблиці і випереджають «Тоттенгем» на три очки. Щоправда, два попередні матчі в чемпіонаті «Челсі» програв, причому не найсильнішим суперникам, «Евертону» і «Борнмуту».

Головний же інтерес цієї гри для вболівальників полягає в тому, що Жозе Моурінью, нинішній тренер «Тоттенгема», зіграє проти чергової своєї колишньої команди. Нагадаємо, португальський фахівець двічі очолював «Челсі» і виграв з ним три чемпіонати Англії.

На посаді головного тренера «Тоттенгема» Моурінью провів вже п'ять матчів в АПЛ і не зміг виграти лише в одному. Цікаво, що «Шпори» поступилися (1:2) «Манчестер Юнайтед», також колишній команді португальця.

Матч з «Челсі» очікується не менш важким. Навіть якщо врахувати, що він пройде на домашньому стадіоні «Шпор». Аналітики Parimatch віддають лише мінімальну перевагу господарям, 39% на перемогу проти 35% у «Челсі» (26% на нічию). Лондонське дербі, як завжди, дуже непередбачувана, але тим і цікавіше.