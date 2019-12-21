Анчелотті став головним тренером англійського "Евертона"

Новим головним тренером англійської футбольної команди "Евертон" став відомий італійський наставник Карло Анчелотті.

Про це у суботу, 21 грудня, повідомляє офіційний сайт клубу з Ліверпуля.

"Евертон" - чудовий клуб з багатою історією і дуже пристрасною фан-базою. У керівництва є чітке розуміння, як зробити команду успішною. Я хочу втілити це в реальність", - заявив Анчелотті.

Попереднім головним тренером "Евертона", який йде на 16-у місці в чемпіонаті Англії, був 42-річний португалець Марку Сілва.

Анчелотті нещодавно був звільнений з "Наполі". 60-річний італійський фахівець вже працював в англійській Прем'єр-лізі з 2009 по 2011 роки, очолюючи "Челсі". З лондонським клубом Анчелотті виграв чемпіонат АПЛ, Кубок та Суперкубок країни.