Мартінес став новим чемпіоном WBC в найлегшій вазі

Мексиканський боксер Хуліо Мартінес став новим чемпіоном світу у найлегшій вазі за версією WBC.

У титульному бою Хуліо Мартінес переміг технічним нокаутом колишнього чемпіона Крістофера Росалеса. Про це повідомляє XSPORT.

Поєдинок відбувся в Арізоні (США). Мексиканець працював першим номером і перевершував свого суперника. У 7 раунді Росалес намагався просто вижити під ударами Мартінеса. У 9 раунді мексиканець затиснув суперника біля канатів і переміг технічним нокаутом.

Зазначимо, що Хуліо Мартінес мав заволодіти поясом WBC раніше - після перемоги над британцем Чарлі Едвардсом, але результат бою не визнали, оскільки нокаутуючий удар був нанесений по супернику, який вже стояв на коліні.

Фото: TUDN