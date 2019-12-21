Зінченко - у ТОП-5 найдорожчих захисників лівого флангу в англійській Прем’єр-лізі

Український захисник футбольного клубу “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко потрапив до топ-5 найбільш дорогих лівих захисників англійської Прем’єр-ліги.

Transfermarkt оцінив Олександра Зінченка у 30 мільйонів євро, повідомляє Tribuna.com.

До п’ятірки найдорожчих лівих захисників АПЛ потрапили також Ендрю Робертсон (“Ліверпуль”, 80 млн), Бен Чілуелл (“Лестер”, 50 млн), Бенжамен Менді (“Ман Сіті”, 35 млн) і Люка Дінь (“Евертон”, 35 млн).

Всього в нинішньому сезоні півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко провів 8 матчів, 2 - в Лізі чемпіонів.