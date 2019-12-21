“Динамо” може достроково повернути Русина з оренди

Нападник київського футбольного клубу “Динамо” Назарій Русин після закінчення зимової відпустки може повернутися до команди Олексія Михайличенка з луганської “Зорі”, за яку він виступає на правах оренди.

Рішення про дострокове повернення Русина вже прийнято, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

“За інформацією джерела, близького до керівництва “Зорі”, рішення про дострокове повернення Русина в “Динамо” вже прийнято, і 21-річний футболіст підготовку до другої частини сезону почне разом із “біло-синіми”, - йдеться в повідомленні.

Втім, наставник луганської команди Віктор Скрипник зацікавлений у послугах Русина, тому “Зоря” намагатиметься залишити форварда до закінчення сезону.

Таким чином, все залежатиме від самого футболіста - чи зможе він переконати тренерський штаб “Динамо” в тому, що зможе допомогти команді.

“Зоря” орендувала Назарія Русина у “Динамо” минулого літа на 1 рік, але в угоді між клубами є опція, згідно з якою кияни мають право 2020 року достроково повернути форварда.

Як повідомлялося, вчора стало відомо, що “Динамо” отримало офіційне повідомлення про можливе порушення нападником Артемом Бесєдіним Антидопінгових правил УЄФА. Відповідно до неофіційної інформації, протягом найближчого місяця футболісту заборонено навіть тренуватися з будь-якою командою.