Сімона Халеп втретє отримала нагороду WTA Fan Favorite
Сімона Халеп перемогла у голосуванні, організованому Жіночою тенісною асоціацію (WTA), де серед претенденток також були українки Еліна Світоліна (номер 6 рейтингу WTA) і Даяна Ястремська (22). Про це повідомляє БТУ.
Друге місце в голосуванні за WTA Fan Favorite посіла Іга Свьонтек, третє - Петра Квітова.
Зазначимо, що Сімона Халеп перемагала в даній номінації і у попередні два роки.
Також завершилося голосування і за найкращий удар року, де переможницею стала Іга Свьонтек. Перша "ракетка" України Еліна Світоліна в цьому голосуванні посіла третє місце. У номінації “Удар року” був представлений її різаний удар у матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі WTA.
Результати голосування:
1. Іга Свьонтек (квітень, Лугано) — 40%;
2. Сімона Халеп (лютий, Дубай) - 31%;
3. Еліна Світоліна (жовтень, Підсумковий турнір) - 24%;
4. Патричія Марія Циг (липень, Бухарест) — 5%.