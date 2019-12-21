Сімона Халеп втретє отримала нагороду WTA Fan Favorite

Четверта “ракетка” світу 28-річна румунська тенісистка Сімона Халеп втретє названа уболівальниками WTA найулюбленішою тенісисткою року.

Сімона Халеп перемогла у голосуванні, організованому Жіночою тенісною асоціацію (WTA), де серед претенденток також були українки Еліна Світоліна (номер 6 рейтингу WTA) і Даяна Ястремська (22). Про це повідомляє БТУ.

Друге місце в голосуванні за WTA Fan Favorite посіла Іга Свьонтек, третє - Петра Квітова.

Зазначимо, що Сімона Халеп перемагала в даній номінації і у попередні два роки.

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Також завершилося голосування і за найкращий удар року, де переможницею стала Іга Свьонтек. Перша "ракетка" України Еліна Світоліна в цьому голосуванні посіла третє місце. У номінації “Удар року” був представлений її різаний удар у матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі WTA.

Результати голосування:

1. Іга Свьонтек (квітень, Лугано) — 40%;

2. Сімона Халеп (лютий, Дубай) - 31%;

3. Еліна Світоліна (жовтень, Підсумковий турнір) - 24%;

4. Патричія Марія Циг (липень, Бухарест) — 5%.