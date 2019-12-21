Соціальний проект “Шахтаря” отримав нагороду ООН

Соціальний проект “Давай, грай!” фонду Shakhtar Social став лауреатом міжнародного конкурсу.

“Давай, грай!” виявився в числі фіналістів конкурсу партнерських проектів і за підсумками отримав нагороду в категорії “Суспільство”. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Конкурс партнерських проектів між різними групами стейкхолдерів для досягнення стійкого розвитку Partnership for Sustainability Award 2019 відбувся за ініціативи Глобального договору ООН. У нинішньому році в 4 категоріях було представлено понад 80 кейсів із 4 країн.

Проект розвитку масового футболу в Україні реалізується Shakhtar Social спільно з ДТЕК за підтримки UEFA Foundation for Children і Фонду народонаселення ООН в Україні. Наразі близько 4 500 дітей від 7 до 12 років безкоштовно займаються футболом із тренерами у 34 містах України.

Раніше “Давай, грай!” був визнаний кращим соціальним проектом в Європі. Вручення нагороди відбулося 19 листопада на стадіоні “Камп Ноу” в Барселоні. Для “Шахтаря” ця перемога стала вже другою в історії. 2012 року проект “Сирітству - ні!” також отримав нагороду як кращий соціальний проект Європи за версією Європейської клубної асоціації (ECA).