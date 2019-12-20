Ансі-2019: спринт виграла норвезька біатлоністка, Підгрушна - девʼята

Ансі-2019: спринт виграла норвезька біатлоністка, Підгрушна - девʼята

Укрінформ
Норвезька біатлоністка Тіріль Екгофф виграла у пʼятницю "золото" у спринерській гонці третього етапу Кубка світу, що триває у французькому місті Ансі.

7,5-кілометрову дистанцію Екгофф подолала за 20 хвилин 27 секунд, припустившись одного промаху на двох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.  

Другою на фініші була француженка Жюстін Бреза (6,2 секунди відставання,, 0 промахів), третьою - Маркета Давідова з Чехії (20,5, 0).

Усього у спринті стартували 99 біатлоністок.

Кращою з україїнок стала Олена Підгрушна, яка прийшла 9-ю (47,1 секунди відставання 0 промахів). Дар'я Блашко показала 30-й результат. Юлія Джима - 38-й, Віта Семеренко - 50-й, Валя Семеренко - 55-й. 

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Програма Кубка світу продовжиться у суботу, 21 грудня, чоловічою та жіночою гонками переслідування.  Завершиться третій етап мас-стартами 22 грудня.

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