МКМС оприлюднило для обговорення Стратегію розвитку спорту до 2032 року

МКМС оприлюднило для обговорення Стратегію розвитку спорту до 2032 року

Укрінформ
Міністерство культури, молоді та спорту спільно з командою Офісу розробки гуманітарної політики представили для публічного обговорення Стратегію розвитку спорту та фізичної активності до 2032 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Ми вдячні партнерам та експертам за співпрацю під час напрацювання Стратегії. Вона вже була представлена на черговому засіданні Комітету з питань молоді та спорту ВРУ та отримала підтримку", - зазначається у повідомленні.

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З текстом Стратегії можна ознайомитись за посиланням.

Зауваження та пропозиції приймаються до 3 січня 2020 року включно через Google-форму.

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