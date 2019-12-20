Заявки на атестат УПЛ в сезоні-2020/21 подали сім клубів Першої ліги

Заявки на отримання атестату для участі в українській Прем'єр-лізі в сезоні-2020/21 подали сім клубів Першої ліги.

За інформацією Sport Arena, заявки подали: “Рух”, “Волинь”, “Минай”, “Інгулець”, “Оболонь-Бровар”, “Металіст 1925” і “Чорноморець”.

Заявки не подали “Агробізнес”, що посідає 6 місце в Першій лізі, та Авангард - 8 місце, хоча вони претендують на потрапляння до першої трійки першості, яке дає їм право зіграти в УПЛ наступного сезону.

На перші три місця наразі претендують 8 клубів Першої ліги: “Рух” (39 очок), “Волинь” (38), “Минай” (37), “Інгулець” (37), “Оболонь-Бровар” (37), “Агробізнес” (37), “Металіст 1925” (35 ), а також “Авангард” (33 очка).

Одеський “Чорноморець” із 22 очками майже втратив шанси на вихід в Прем'єр-лігу наступного сезону.

Фото: УПЛ