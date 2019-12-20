Барті і Надаль стали чемпіонами світу за версією ITF

Барті і Надаль стали чемпіонами світу за версією ITF

Укрінформ
Лідери тенісних рейтингів WTA та ATP Ешлі Барті та Рафаель Надаль отримають нагороди ITF World Champion.

Австралійка стала першою представницею своєї країни, яка удостоєна цього звання, а іспанець вже учетверте завершив рік у чемпіонському статусі, повідомляє BTU

2019 року Барті виграла свій дебютний титул на турнірах Grand Slam, ставши чемпіонкою "Ролан Гаррос", а Надаль завоював два титули на "мейджорах" - також в столиці Франції та на US Open.

Угорка Тімеа  Бабош і француженка Крістіна Младенович отримають нагороду у жіночому парному розряді, а у чоловіків чемпіонами світу стали колумбійці Хуан Себастьян Кабаль та Роберт Фара. Кращими юніорами року названі Діан Паррі з Франції та аргентинець Тьяго Агустін Тіранте.

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Серед тенісистів-візочників чемпіонами світу стали аргентинець Густаво Фернандес (вдруге за останні три роки), австралієць Ділан Алкотт та нідерландка Дієде де Грот (обидва - другий рік поспіль).

Урочиста церемонія пройде наступного року в Парижі під час проведення турніру "Ролан Гаррос".

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