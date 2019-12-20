Олександр Хацкевич підписав контракт із “Ротором”

Колишній тренер київського футбольного клубу “Динамо” Олександр Хацкевич очолив волгоградський клуб “Ротор”.

Офіційне підписання контракту відбулося сьогодні, 20 грудня. Про це повідомляє пресслужба ФК “Ротор”.

Допомагатимуть новоспеченому тренеру “Ротора” старший тренер Максим Шацьких, тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк і тренер воротарів Віталій Варивончик.

46-річний білоруський фахівець приступить до виконання своїх обов'язків 12 січня, на першому зборі російської команди в Туреччині.

Нагадаємо, що тренерську кар’єру Олександр Хацкевич почав у мінському “Динамо” 2007 року. 2010 - 2011 років працював асистентом головного тренера збірної України з футболу, а з 4 грудня 2014 року керував збірною Білорусії. Останні 3 роки працював головним тренером київського “Динамо”.