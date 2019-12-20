“Шахтар” відзначився 6 голами у грудневих матчах української Прем’єр-ліги

Донецький футбольний клуб “Шахтар” зробив добірку голів команди у грудневих матчах чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги.

Усього футболісти “Шахтаря” забили 6 м’ячів, повідомляє клубна пресслужба.

“Гірники” відзначилися в кожному з поєдинків УПЛ: з “Маріуполем” (1:1), “Олімпіком” (3:0) і “Зорею” (2:1). Два м'ячі забив Марлос і по одному - Микола Матвієнко, Ісмаїлі та Жуніор Мораес.

Наразі футболісти і тренери донецького клубу “Шахтар” знаходяться у відпустці. 16 січня команда збереться у Києві. Два дні будуть присвячені медогляду, а 20 січня підопічні Луїша Каштру вирушать на перший зимовий тренувальний збір.

Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок, "Динамо" - 36, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Олександрія" - 31, "Маріуполь" - 22, "Колос" - 20, "Дніпро-1" - 19, "Олімпік" - 18, "Львів" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпати" - 11.