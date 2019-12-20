Соболь у складі "Брюгге" вийшов до 1/2 фіналу Кубка Бельгії

Захисник національної збірної України з футболу Едуард Соболь разом із “Брюгге” вийшов до 1/2 фіналу Кубка Бельгії.

В поєдинку за вихід до півфіналу Кубка Бельгії команда Едуарда Соболя перемогла “Андерлехт”, за який виступає український гравець Євген Макаренко, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Матч “Андерлехт” - “Брюгге” завершився з рахунком 0:2, а український захисник відіграв у ньому зі старту весь поєдинок. Євген Макаренко провів матч у запасі.

Усього в нинішньому сезоні Едуард Соболь зіграв за свою бельгійську команду у 23 матчах, в яких відзначився однією результативною передачею.