ФБУ відхилила апеляцію “Дніпра” на покарання за поведінку президента клубу

Виконком Федерації баскетболу України (ФБУ) розглянув апеляцію “Дніпра” на рішення Директорату чемпіонату України покарати клуб за поведінку його президента Валерія Кондратьєва.

Усі учасники Виконкому на своєму засіданні одноголосно проголосували за відхилення апеляції. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Прокоментував рішення президент ФБУ Михайло Бродський: “Я вдячний ”Дніпру” за всі ці скандали, адже українському баскетболу без “Дніпра” — нікуди. Якщо прибрати “Дніпро” з чемпіонату, він втратить 50% інтересу... Але жодних підстав так себе поводити не було. І якщо ми це не зупинимо, будуть труби і спалені машини”.

Як повідомлялося, баскетбольний клуб “Дніпро” отримав покарання у вигляді штрафу (52 тис. грн) за поведінку свого президента Валерія Кондратьєва та двох глядачів у перерві матчу української Суперліги. Самого Валерія Кондратьєва Директорат ФБУ дискваліфікував на 2 матчі.

Сутність інциденту полягала в тому, що в перерві гри Суперліги Парі-Матч “Дніпро” - “Київ-Баскет”, яка відбулася 1 грудня у Дніпрі, президент клубу Валерій Кондратьєв звернувся з погрозами до одного з арбітрів матчу. Також погрози лунали з вуст глядача Ігоря Коломойського, а в технічному коридорі - від глядача Валерія Гуляєва. Це відобразив у своєму звіті старший суддя матчу.