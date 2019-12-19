Долль виграв спринт етапу Кубка світу з біатлону в Ансі, Підручний - 18-й

Німецький біатлоніст Бенедікт Долль здобув "золото" у спринерській гонці третього етапу Кубка світу, що стартував у четвер у французькому місті Ансі.

10-кілометрову дистанцію Долль подолав за 23 хвилини 22,1 секунди, не припустившись жодного промаху на двох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Другим на фініші був норвежець Тар'єй Бьо (9,4 секунди відставання, 0 промахів), третім - француз Кентен Фійон Має (11,3, 0).

Усього у спринті стартували 103 біатлоністи.

З українців кращим став Дмитро Підручний, який прийшов 18-м (1 хвилина 03 секунди відставання, 2 промахи). Антон Дудченко показав 31-й результат, Артем Прима - 34-й, Руслан Ткаленко - 39-й, Артем Тищенко - 69-й.

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Програма Кубка світу продовжиться 20 грудня. О 15.15 за київським часом стартує жіночий спринт на 7,5 км. Завершиться третій етап КС 22 грудня.