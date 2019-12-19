На юніорський Australian Open заявилися українці Костенко та Белінський

з 25 січня по 1 лютого наступного року на кортах Мельбурна пройде Відкритий чемпіонат Австралії серед юніорів.

На змагання заявилися 16-річні українські тенісисти Любов Костенко і В'ячеслав Белінський, повідомляє Тенісний портал України.

На нинішній момент Костенко перебуває в юніорській кваліфікації на першому місці, Бєлінський - на 17-у.

Нагадаємо, що нинішнього року Любов через травму пропустила US Open, але повернулася на корти у листопаді й зіграла на трьох професіональних турнірах. Для Белінського змагання в Австралії можуть стати першим юніорських турніром Grand Slam у кар'єрі.