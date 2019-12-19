Сауль Альварес відмовився від титулу WBO у напівважкому дивізіоні
Укрінформ
Чемпіон світу в трьох вагових категоріях мексиканець Сауль Альварес звільнив титул WBO в напівважкому дивізіоні.
Титул WBO в напівважкому дивізіоні Сауль Альварес здобув 2 листопада в Лас-Вегасі у бою проти російського боксера Сергія Ковальова. Про це повідомляє BoxingNews.
“Я знаю, що мої досягнення в рингу принесли гордість фанатам і Мексиці. Я давно отримую задоволення від своєї взаємодії з WBO і ціную все, що вони роблять для збереження і поліпшення боксу”, - передає слова Альвареса Boxing Scene.
Очікується, що тепер за вакантний пояс битиметься хтось із лідерів рейтингу організації - Хальберто Рамірес, Умар Салам або Джессі Харт.
Нагадаємо, американський спортивний телеканал ESPN визнав 29-річного мексиканця Сауля Альвареса найкращим боксером 2019 року.
Фото: Getty Images