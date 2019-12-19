Сауль Альварес відмовився від титулу WBO у напівважкому дивізіоні

Чемпіон світу в трьох вагових категоріях мексиканець Сауль Альварес звільнив титул WBO в напівважкому дивізіоні.

Титул WBO в напівважкому дивізіоні Сауль Альварес здобув 2 листопада в Лас-Вегасі у бою проти російського боксера Сергія Ковальова. Про це повідомляє BoxingNews.

“Я знаю, що мої досягнення в рингу принесли гордість фанатам і Мексиці. Я давно отримую задоволення від своєї взаємодії з WBO і ціную все, що вони роблять для збереження і поліпшення боксу”, - передає слова Альвареса Boxing Scene.

Очікується, що тепер за вакантний пояс битиметься хтось із лідерів рейтингу організації - Хальберто Рамірес, Умар Салам або Джессі Харт.

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Нагадаємо, американський спортивний телеканал ESPN визнав 29-річного мексиканця Сауля Альвареса найкращим боксером 2019 року.

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