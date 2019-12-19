Українська саночниця виборола “золото” на етапі юнацького Кубка світу

В німецькому місті Альтенберг завершився п’ятий етап юнацького Кубка світу з санного спорту, на якому українські спортсмени показали високі результати.

У змаганнях одномісних саней серед дівчат Юліана Туницька з Тернопільщини не залишила шансів суперницям й виборола золоту нагороду. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

У першостях двомісних саней серед юнаків та дівчат українські дуети Вадим Микиєвич/Богдан Бабура та Надія Антонюк/Олександра Мох увійшли до топ-5 найсильніших.

Олег-Роман Пилипів показав 9-й результат на одномісних санях.

Саме ці юні спортсмени представлятимуть Україну на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх у змаганнях із санного спорту.

Нагадаємо, що найпрестижніший молодіжний форум ЮОІ-2020 відбудеться 9 - 22 січня в Лозанні (Швейцарія). Найкращі юні спортсмени віком від 15 до 18 років змагатимуться у 16 дисциплінах із 8 видів спорту: біатлон, бобслей, лижне двоборство, керлінг, хокей, санний спорт, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек, стрибки на лижах, скелетон, фристайл, гірськолижний спорт, гірський альпінізм, лижні гонки, сноубординг.

На сьогодні українські спорстмени мають 39 перепусток на Лозанну-2020. Остаточний склад юнацької збірної України оголосять наприкінці грудня.