У Бородянського пропонують скасувати медичні довідки для спортсменів

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський підписав наказ "Про медзабезпечення фізкультурно-оздоровчих спортивних заходів", яким пропонує скасовувати обов'язкові довідки для спортивних змагань та занять спортом.

Про це повідомляє пресслужба МКМС.

"Наказ встановлює порядок залучення медичних працівників до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивних змагань, які визначають організатори відповідно до вимог відповідних міжнародних федерацій, та роботу медичних працівників у закладах фізичної культури і спорту. Також це передбачає скасування наказу Міністерства молоді та спорту та Міністерства охорони здоров’я від 27.12.2017 №5232/1746 "Про затвердження Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту", що встановлював монополію на отримання довідок для допуску до масових змагань у спортивних диспансерах", - пояснили у пресслужбі.

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Цей документ уже переданий до Міністерства охорони здоров’я України. Після підписання його всіма сторонами питання з медичними довідками, яке кілька років викликало негативний резонанс, буде закрите.

При цьому МКМС наголошує, що здоров’я кожної людини – це її власна відповідальність, а профілактичні медичні заходи є невід’ємною частиною супроводу занять спортом та участі у спортивних заходах. Всі громадяни зможуть проходити медичні огляди в медичних закладах за місцем проживання чи в будь-якій зручній клініці.