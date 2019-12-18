Футбольні вболівальники розтрощили вагон електрички Ніжин - Київ

Футбольні вболівальники 15 грудня розтрощили вагон приміського поїзда №6929, що слідував за маршрутом Ніжин - Київ.

Хулігани зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди та фаєри, повідомляє у середу, 18 грудня, пресслужба Укрзалізниці.

"Машиніст був вимушений зупинити поїзд на станції Бобровиця та викликати працівників поліції. Затримка руху поїзда склала 38 хвилин. Хулігани, які пошкодили вагон, втекли до прибуття наряду поліції. За попередніми оцінками, збитки Укрзалізниці становлять близько 40 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Загалом за 11 місяців 2019 року залізничники зафіксували 256 випадків пошкодження приміських поїздів, з яких 209 випадків безпосередньо впливали на безпеку руху поїздів. Решта - розфарбування вагонів як ззовні, так і всередині.

"В Укрзалізниці впевнені, що питаннями підтримання правопорядку в громадських місцях, якими є поїзди, повинна опікуватися поліція. Якщо наряди поліції відновлять супровід пасажирських поїздів як дальнього, так і приміського сполучення, то пасажири почуватимуться в безпеці, а майно державного перевізника буде краще збережене", - наголосили у компанії.

Фото: uainfo.org