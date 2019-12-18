Справа про хабар в Укрспортзабезпеченні: МКМС готове допомагати слідству

Міністерство культури, молоді та спорту України готове всіляко співпрацювати та допомагати в розслідуванні справи щодо заступника керівника державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення".

Про це йдеться у заяві на сторінці МКМС у Facebook.

“Коли нам передадуть результати досудового розслідування, ми будемо приймати остаточні рішення. Керівнику "Укрспортзабезпечення" Міністерством надано доручення провести розслідування щодо даного факту. Ми готові всіляко співпрацювати та допомагати в розслідуванні”, - йдеться у цій заяві.

У МКМС зазначили, що стурбовані ситуацією, яка склалася.

“Керівництво Міністерства культури, молоді та спорту занепокоєне ситуацією щодо кримінального провадження №62019100000001293 від 16.09.2019 відносно заступника керівника Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення". Ми уважно стежимо за слідством”, - наголошується у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань 17 грудня затримало заступника керівника державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" під час одержанням ним неправомірної вигоди в сумі 100 тисяч гривень.

За попередньою інформацією, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду за обіцянку безперешкодно прийняти товари, а саме одяг, у суб’єкта господарювання. Крім того, чиновник гарантував відсутність претензій у подальшому.

У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Фото: cripo.com.ua