Під час матчу “Барселона” - “Реал” застосують рекордні заходи безпеки

Перенесений матч 10-го туру іспанської Прімери між каталонським футбольним клубом “Барселона” і мадридським “Реалом” пройде 18 грудня при підвищених заходах безпеки.

За проведенням поєдинку стежитиме рекордна кількість стюардів - 3000. Ще 1000 співробітників очікується з боку поліції. Про це повідомляє Sport Arena.

“Ми не виключаємо жодного можливого варіанту. В Європі відбувалися теракти навіть під час різдвяних ярмарків, тому ніхто не знає, коли бути запланована терористична атака. Гра між “Барселоною” і “Реалом” може стати легкою мішенню для масштабної атаки. Ми інтенсивно працюємо, щоб всі жителі Каталонії були впевнені у своїй безпеці”, - зазначив міністр внутрішніх справ Каталонії Мікель Бух.

Команди “Барселони” і “Реала” прийняли рішення зупинитися в одному готелі й вирушити на “Камп Ноу” синхронно двома автобусами. Поєдинок розпочнеться о 21.00 за київським часом.

Раніше каталонська поліція виступила проти проведення Ель Класико 18 грудня через неможливість забезпечити повну безпеку проведення матчу у зв'язку з акціями протестів у Каталонії. Через це Королівська іспанська футбольна федерація провела екстрену нараду, де обговорила всі можливі сценарії розвитку подій під час матчу.

“Барселона” і “Реал” лідирують в Ла Лізі, обидві команди мають по 35 очків, але каталонці випереджають за додатковими показниками.

Фото: ua-football