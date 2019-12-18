Юні українські саночники добре виступили на Кубку світу в Німеччині

У німецькому місті Альтенберг завершився п’ятий етап юнацького Кубка світу з санного спорту, на якому українські спортсмени показали високі результати.

У змаганнях на одномісних санях Юліана Туницька з Тернопільщини не залишила шансів суперницям і виборола медаль найвищого гатунку, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК.

На двомісних санях українські дуети Вадим Микиєвич/Богдан Бабура та Надія Антонюк/Олександра Мох увійшли у ТОП-5 найсильніших. Олег-Роман Пилипів показав 9-й результат на одномісних санях.

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Відзначимо, саме ці саночники представлятимуть Україну на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх. Спортивний форум пройде з 9 по 22 січня у Лозанні (Швейцарія). Нині українці вже мають 39 путівок на Ігри.