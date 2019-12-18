“Міс Україна” візьме участь у жеребкуванні футбольного Кубка України

18 грудня в конференц-залі Будинку футболу у Києві відбудеться жеребкування чвертьфіналів Кубка України сезону-2019/2020 серед жіночих та чоловічих команд.

У церемонії, яка розпочнеться о 13.00, візьмуть участь переможниця конкурсу краси “Міс Україна-2018” Леоніла Гузь та відомий футбольний журналіст, телеведучий Ігор Циганик. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу. Жеребкування розпочнеться із формування пар жіночих колективів, після чого пройде жеребкування чоловічого турніру. Нагадаємо, що учасниками 1/4 фіналу Кубка України серед чоловіків стали: “Динамо” (Київ), “Десна” (Чернігів), “Олександрія”, “Маріуполь”, “Ворскла” (Полтава) — Прем'єр-ліга;

“Інгулець” (Петрово), “Минай” - Перша ліга;

“Альянс”, (Липова Долина) - Друга ліга. Читайте також: Фінал Кубка України-2020 прийматиме Тернопіль Учасники 1/4 фіналу Кубка України серед жінок: "Восход" (Стара Маячка), "Житлобуд-1" (Харків), "Ятрань" (Берестівець), "Єдність" (Плиски), "Пантери" (Умань), "Маріупольчанка" (Маріуполь), "Ладомир" (Володимир-Волинський), "Житлобуд-2" (Харків).