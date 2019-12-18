“Міс Україна” візьме участь у жеребкуванні футбольного Кубка України
У церемонії, яка розпочнеться о 13.00, візьмуть участь переможниця конкурсу краси “Міс Україна-2018” Леоніла Гузь та відомий футбольний журналіст, телеведучий Ігор Циганик. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
Жеребкування розпочнеться із формування пар жіночих колективів, після чого пройде жеребкування чоловічого турніру.
“Динамо” (Київ), “Десна” (Чернігів), “Олександрія”, “Маріуполь”, “Ворскла” (Полтава) — Прем'єр-ліга;
“Інгулець” (Петрово), “Минай” - Перша ліга;
“Альянс”, (Липова Долина) - Друга ліга.
Учасники 1/4 фіналу Кубка України серед жінок: "Восход" (Стара Маячка), "Житлобуд-1" (Харків), "Ятрань" (Берестівець), "Єдність" (Плиски), "Пантери" (Умань), "Маріупольчанка" (Маріуполь), "Ладомир" (Володимир-Волинський), "Житлобуд-2" (Харків).