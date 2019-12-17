На Євро-2020 збірна України з футболу гратиме у формі Joma нового зразка

Під час відбору до Євро-2020 національна футбольна збірна України у групі з чемпіонами Європи не зазнала жодної поразки, посіла перше місце й достроково виборола путівку до фінального турніру.

У фінальній стадії чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка гратиме у формі Joma нового зразка, повідомляє пресслужба УАФ. Читайте також: УАФ назвала склад комісії, яка визначатиме матчі для застосування VAR "Саме з компанією Joma ми розпочали підготовку до матчів Євро. Нині Українська асоціація футболу разом зі своїм технічним партнером працює над розробкою нового дизайну форми, в якій збірна України виступати під час фінальної частини Євро-2020", - зазначається у повідомленні.