На Євро-2020 збірна України з футболу гратиме у формі Joma нового зразка

На Євро-2020 збірна України з футболу гратиме у формі Joma нового зразка

Укрінформ
Під час відбору до Євро-2020 національна футбольна збірна України у групі з чемпіонами Європи не зазнала жодної поразки, посіла перше місце й достроково виборола путівку до фінального турніру.

У фінальній стадії чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка гратиме у формі Joma нового зразка, повідомляє пресслужба УАФ.

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"Саме з компанією Joma ми розпочали підготовку до матчів Євро. Нині Українська асоціація футболу разом зі своїм технічним партнером працює над розробкою нового дизайну форми, в якій збірна України виступати під час фінальної частини Євро-2020", - зазначається у повідомленні.

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