"Дніпро-1" планує посилиться чотирма-п'ятьма футболістами

Виконавчий директор СК "Дніпро-1" Андрій Русол розповів про трансферні плани команди на зиму.

За його словами, клуб хоче запросити до себе 4-5 футболістів-новачків, повідомляє пресслужба дніпрян.

"Ми оцінили себе на тлі Прем'єр-ліги і чітко розуміємо, в чому сильні та слабкі. Ведемо роботу з комплектації, аби стати сильнішими. Наш шлях - еволюційний розвиток команди. Навіть невдачі дають потрібну інформацію. Неоюходімо проаналізувати гру, щоб посилити її. Підпишемо 4-5 хороших футболістів на проблемні позиції і подивимося навесні, наскільки це виправдається. Однозначно неред нами стоятимуть високі завдання. Постараємося якомога швидше потрапити до єврокубків, але при цьому прагнемо еволюційного розвитку", - заявив Русол.

Додамо, що після 18-ти турів "Дніпро-1" йде на 8-у місці в чемпіонаті України серед клубів Прем'єр-ліги.