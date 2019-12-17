Українські волейбольні збірні дізналися суперників у Золотій Євролізі

Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу дізналися суперників у Золотій Євролізі.

У новому сезоні Золотої Євроліги суперниками чоловічої збірної в групі В стануть Нідерланди, Естонія, Білорусь. Жіноча збірна України потрапила до групи С разом із Азербайджаном, Іспанією та Румунією. Про це повідомляє XSPORT.

Стартові матчі збірні України проведуть 23 — 24 травня 2020 року. Чоловіки зіграють проти Білорусі, жінки — проти Іспанії.

У Фінал чотирьох вийдуть переможці кожної з груп і господарі міні-турніру. По дві найкращі команди Золотої Євроліги серед чоловіків і серед жінок отримають можливість виступити в Кубку Виклику, де розіграють путівку в Лігу націй. Саме вихід у цей турнір і ставлять собі за мету українські команди.

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Минулого сезону збірні України з волейболу посіли 2 місця у своїх групах.

Фото: ФВУ