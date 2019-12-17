Представниця української діаспори увійшла до складу НОК

Вперше представниця української діаспори увійшла до складу Національного олімпійського комітету України.

Нею стала відома діячка закордонного українства Лариса Барабаш-Темпл. Відповідне рішення було ухвалене делегатами ХХXIV Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

“Від початку незалежності України і донині, всі ці роки створення і розбудови олімпійського руху, розвитку фізичної культури і спорту в Україні, ми - українці США, Канади і всіх країн, де існує українська діаспора, були поруч з вами, допомагали і словом, і ділом. Разом ми зуміли багато чого досягти. Цей час був непростим, але цікавим, насиченим і результативним для мене і для всіх, хто реально допомагав і підтримував. Сподіваюся що і в майбутньому на нас чекає не менш плідна співпраця у повній всебічній підтримці та презентації успіхів українського спорту в світі”, - відзначила у своєму зверненні до членів НОК Лариса Барабаш-Темпл.

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Лариса Барабаш-Темпл зробила вагомий особистий внесок у міжнародне визнання та подальший розвиток національного олімпійського руху, всебічну підтримку підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх, зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною шляхом поширення олімпійських ідей та здорового способу життя.