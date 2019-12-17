Представниця української діаспори увійшла до складу НОК

Представниця української діаспори увійшла до складу НОК

Укрінформ
Вперше представниця української діаспори увійшла до складу Національного олімпійського комітету України.

Нею стала відома діячка закордонного українства Лариса Барабаш-Темпл. Відповідне рішення було ухвалене делегатами ХХXIV Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

“Від початку незалежності України і донині, всі ці роки створення і розбудови олімпійського руху, розвитку фізичної культури і спорту в Україні, ми - українці США, Канади і всіх країн, де існує українська діаспора, були поруч з вами, допомагали і словом, і ділом. Разом ми зуміли багато чого досягти. Цей час був непростим, але цікавим, насиченим і результативним для мене і для всіх, хто реально допомагав і підтримував. Сподіваюся що і в майбутньому на нас чекає не менш плідна співпраця у повній всебічній підтримці та презентації успіхів українського спорту в світі”, - відзначила у своєму зверненні до членів НОК Лариса Барабаш-Темпл.

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Лариса Барабаш-Темпл зробила вагомий особистий внесок у міжнародне визнання та подальший розвиток національного олімпійського руху, всебічну підтримку підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх, зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною шляхом поширення олімпійських ідей та здорового способу життя.

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