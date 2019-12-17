Козлова завершила виступ на турнірі WTA у Ліможі поразкою на старті

Українська тенісистка Катерина Козлова завершила виступ на турнірі WTA 125k Series у Ліможі (Франція).

Поєдинок Катерина Козлова (Україна) - Джессіка Понше (Франція, Q) першого кола турніру Open BLS de Limoges у Ліможі з призовим фондом 114 тисяч доларів завершився з рахунком 5:7, 5:7. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав півтори години. Українська тенісистка двічі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки, реалізувала 2 з 4 брейкпоїнтів і програла 4 гейми на своїй подачі.

Читайте також: Українська тенісистка Козлова зіграє в основній сітці турніру WTA у Франції

Нагадаємо, що минулого року на турнірі ITF з призовим фондом 60 тисяч доларів у Торонто українка виявилася сильнішою за свою суперницю з Франції.