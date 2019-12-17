Став відомий склад учасників турніру Валерія Лобановського-2020

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив склад учасників та строки проведення чергового турніру пам’яті Валерія Лобановського.

XVIІ Меморіал Лобановського проходитиме 29 — 31 травня 2020 року, а участь у ньому візьмуть молодіжні збірні (U-21) чотирьох країн. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Наступного року за головний приз міжнародного турніру пам’яті Валерія Лобановського змагатимуться молодіжні збірні України, Португалії, Словенії та Болгарії.

Також підтверджено, що збірна України 3 червня проведе товариський матч проти однолітків з Італії на виїзді.

Нагадаємо, що переможцем XVI міжнародного турніру пам'яті Валерія Лобановського вперше за 10 років стала збірна України. У фінальному матчі Меморіалу видатного українського тренера на київському НСК "Олімпійський" українці завдали поразки своїм одноліткам з Ізраїлю - 1:0 (0:0).