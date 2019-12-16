Луїш Каштру: З "Бенфікою" завжди грати складно

Головний тренер футболістів "Шахтаря" Луїш Каштру поділився думками про португальський клуб "Бенфіка", який пыд час сьогоднішнього жеребкування став суперником української команди в 1/16 фіналу Ліги Європи

Наставник "гірників", зокрема, зазначив, що команда з Лісабона особливо сильна своїми колективними діями, повідомляє пресслужба "Шахтаря".

"На стадії плей-офф Ліги Європи всі клуби дуже якісні. Усі сподіваються успішно пройти свій шлях. "Бенфіка" дуже сильна, посідає перше місце у чемпіонаті Португалії. Два гравці - Вінісіус та Пицци - нинішнього сезону забили разом 23 м'ячі. Команда сильна саме колективом, своєю однорідністю, з відпрацьованими оборонними й атакувальними аспектами. З цим суперником завжди грати складно. Нам треба продуктивно провести підготовчі збори і досягти потрібного результату у першій грі, щоб підійти до матчу-відповіді якомога больш оптимістично", - сказав Каштру.

Як інформувало агентство, "Шахтар" зіграє з "Бенфікою" 20 лютого (в Україні) та 27 лютого (в Португалії).