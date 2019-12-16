Київське “Динамо” зіграє проти "Динамо" (Загреб) в Юнацькій лізі УЄФА

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

Суперники київського футбольного клубу “Динамо” U-19 у раунді плей-офф Юнацької ліги УЄФА за підсумками жеребкування, яке відбулося у Ньйоні 16 грудня, стало загребське “Динамо”. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Підопічні Ігоря Костюка вийшли до раунду плей-офф в якості одних із переможців Шляху чемпіонів. Тому в суперники їм дістався клуб, що фінішував другим на груповій стадії Шляху Ліги чемпіонів. Зауважимо, що загребське “Динамо” - колишній опонент “Шахтаря” U-19 у групі.

Протистояння на цьому етапі складаються з одного матчу (11/12 лютого). В усіх парах удома гратимуть клуби зі Шляху чемпіонів. 8 переможців поєдинків раунду плей-офф приєднаються в 1/8 фіналу до переможців восьми груп Шляху Ліги чемпіонів.

Фото: uefa.com