Гвоздик увійшов до ТОП-3 найбільш високооплачуваних українських боксерів

Колишній чемпіон світу WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик посів 3 місце в рейтингу найбільш високооплачуваних українських боксерів.

За інформацією Champion.com.ua, доходи Олександра Гвоздика у 2019 році склали 2,8 мільйона доларів. З них 2,5 мільйона харків'янин заробив у рингу.

Лідером рейтингу є Василь Ломаченко - 6 млн доларів, друге місце у Сергія Дерев'янченка - 5,6 мільйона доларів.

Нагадаємо, 30 березня в Філадельфії Олександр Гвоздик технічним нокаутом переміг темношкірого француза Дуду Нгумбу. Ця перемога принесла йому чек на 1 мільйон доларів. 18 жовтня також у Філадельфії він в об'єднаному поєдинку програв росіянину Артуру Бетербієву. За цей бій гонорар українського боксера склав 1,5 млн доларів. Ще частину доходу Гвоздик отримав від реклами.