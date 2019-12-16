Гвоздик увійшов до ТОП-3 найбільш високооплачуваних українських боксерів

Гвоздик увійшов до ТОП-3 найбільш високооплачуваних українських боксерів

Укрінформ
Колишній чемпіон світу WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик посів 3 місце в рейтингу найбільш високооплачуваних українських боксерів.

За інформацією Champion.com.ua, доходи Олександра Гвоздика у 2019 році склали 2,8 мільйона доларів. З них 2,5 мільйона харків'янин заробив у рингу.

Лідером рейтингу є Василь Ломаченко - 6 млн доларів, друге місце у Сергія Дерев'янченка - 5,6 мільйона доларів.

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Нагадаємо, 30 березня в Філадельфії Олександр Гвоздик технічним нокаутом переміг темношкірого француза Дуду Нгумбу. Ця перемога принесла йому чек на 1 мільйон доларів. 18 жовтня також у Філадельфії він в об'єднаному поєдинку програв росіянину Артуру Бетербієву. За цей бій гонорар українського боксера склав 1,5 млн доларів. Ще частину доходу Гвоздик отримав від реклами.

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