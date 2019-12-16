Українська тенісистка Козлова зіграє в основній сітці турніру WTA у Франції

Українська тенісистка Катерина Козлова виступить в основній сітці на турнірі WTA 125k Series у Ліможі (Франція).

У першому колі Катерина Козлова зіграє проти французької тенісистки Джесіки Понше (№197). Про це повідомляє БТУ.

Раніше тенісистки зустрічалися 2018 року в півфіналі турніру ITF 60k в Торонто. Тоді українка обіграла свою суперницю.

Катерина Козлова вдруге візьме участь на турнірі в Ліможі: 2015 року вона успішно пройшла кваліфікацію і дійшла до чвертьфіналу.

Турнір Open BLS de Limoges (WTA 125k Series) із призовим фондом 125 тисяч доларів стартує в Ліможі 16 грудня і триватиме до 22 грудня.