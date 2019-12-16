Михайличенко прокоментував травми футболістів “Динамо” у грі з “Десною”

Головний тренер київського футбольного клубу “Динамо” Олексій Михайличенко прокоментував травми гравців, отримані у вчорашньому матчі проти “Десни” (1:0).

Олексій Михайличенко на післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що Дениса Попова турбує голеностоп, остаточний діагноз поставлять лікарі після обстеження.

"Дві заміни сьогодні були вимушеними. Буяльський і Попов попросили заміни, оскільки отримали травми. Це природно, адже вони грають в напруженому ритмі, а людські сили обмежені.

Що стосується термінів відновлення Дениса, я поки не можу конкретизувати, остаточний діагноз мають поставити лікарі після обстеження”, - цитує Михайличенка пресслужба ФК “Динамо”.

Також Михайличенко розповів про характер травми Артема Бесєдіна, який не потрапив до заявки на цей поєдинок: "На жаль, у Бесєдіна травма дуже неприємна. Йому доведеться тижні три проходити медичне відновлення. У Артема пошкоджена бічна зв'язка коліна".

Як повідомлялося, 15 грудня "Динамо" з рахунком 1:0 завдало поразки чернігівській "Десні" у виїзному поєдинку 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги. Віктор Циганков забив м'яч на 25-й хвилині. Під час цього заключного матчу в 2019 році Олексій Михайличенко провів дві вимушені заміни. На 59-й хвилині поле залишив Денис Попов, а на 81-й хвилині був замінений Віталій Буяльський.