Лень набрав 9 очок у матчі НБА “Атланта” - “Лейкерс”

Український центровий американського баскетбольного клубу “Атланта Гокс” Олексій Лень провів результативний матч регулярного чемпіонату НБА проти “Лос-Анджелес Лейкерс”.

Поєдинок “Атланта Гокс” - “Лос-Анджелес Лейкерс” завершився з рахунком 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19), а Олексій Лень відіграв у ньому майже 24 хвилини. Про це повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 9 очок, а також зробив 7 підборів і 3 передачі.

Відео кращих моментів матчу:

“Атланта Гокс” наразі посідає 14 місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА.

У наступній грі 18 грудня команда Леня зіграє проти “Нью-Йорк Нікс”.

Фото: Getty Images