Малиновський забив другий м’яч в Серії А

Гол українця не допоміг «Аталанті» обіграти «Болонью».

Український півзахисник Руслан Малиновський забив за «Аталанту» свій другий м’яч в чемпіонаті Італії. Українець відзначився в матчі 16-го туру чемпіонату італійської Серії А проти «Болоньї» (1:2). Про це повідомляє Укрінформ.

В гостьовому матчі проти «Болоньї» Руслан Малиновський вийшов на поле в стартовому складі. На 60-й хвилини українець забив м’яч, скоротивши відставання в рахунку 1:2. Остаточний рахунок матчу – 1:2.

В цьому сезоні Малиновський відіграв за «Аталанту» в 19 матчах, в його активі вже 3 голи.

Після 16-и турів «Аталанта» набрала 28 очок і посідає 6-е місце в Серії А. Лідирує в чемпіонаті «Ювентус», який в 16-и матчах набрав 39 очок.